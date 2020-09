Inter, tegola per Conte | Infortunio in Nazionale: lascia il ritiro

Brutte notizie per Roberto Mancini che dopo Bernardeschi deve rinunciare ad un altro calciatore: il giocatore torna alla corte di Antonio Conte

Brutte notizie per Antonio Conte e per la Nazionale di Roberto Mancini. Alessandro Bastoni lascia il ritiro degli azzurri: nelle prossime ore sarà sottoposto a degli accertamenti per verificare le condizioni dell’infortunio. Il centrale dell’Inter, dunque, finisce k.o: Conte in apprensione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Eriksen può partire | Clamorosa ipotesi!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Lautaro al Barcellona | La provocazione dell’Inter

Inter, Conte in ansia: Bastoni k.o in Nazionale, i dettagli

Per il difensore, il cui esordio con l’Italia è evidentemente rimandato, si tratti di un pregresso risentimento muscolare ai flessori.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giocatore tornerà dunque alla corte di Conte già nelle prossime ore. Niente Bosnia Erzegovina ed Olanda per Bastoni: attese ulteriori novità in giornata.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio a centrocampo | C’è l’indizio social

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skrinar-Psg | Il difensore allo scoperto!