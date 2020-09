Calciomercato Juventus, assalto Pogba | Il piano e le cifre

Paul Pogba resta sempre nel mirino della Juventus. I bianconeri avrebbero in mente un piano davvero suggestivo per il ritorno del francese

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione (e non solo). Il club bianconero sarebbe davvero molto forte sul centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba. La dirigenza torinese avrebbe così in mente un piano davvero importante per riportare a Torino il talento transalpino. Al momento il suo rinnovo con i “Red Devils” sarebbe ancora in alto mare (quello attuale scadrà nel 2022), ma il club inglese non sarebbe propenso ad aprire alla cessione in questa sessione di calciomercato. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid, sempre in prima linea per quanto riguarda i migliori giocatori in circolazione.

Calciomercato Juventus, assalto a Pogba: ecco quando

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” potrebbe aprirsi uno scenario davvero importante per il futuro del francese. Pogba sarebbe anche pronto per non firmare il prolungamento contrattuale arrivando a fine stagione così con un solo altro anno di contratto. In questo caso il club inglese sarebbe costretto ad abbassare il costo del cartellino sui 40-50 milioni: la Juventus proverà subito così l’assalto decisivo. Inoltre, il club bianconero potrebbe offrirgli anche quattro anni di contratto a 10-12 milioni di euro approfittando dei benefici fiscali per il suo trasferimento in Italia.

Infine, il neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo lo conosco benissimo visto che i due hanno giocato insieme dalla gestione Conte. Subito l’ex centrocampista aveva apprezzato le sue qualità consigliando allo stesso tecnico leccese di buttarlo subito nella mischia senza mandarlo in Primavera.

Un piano ben preciso per arrivare nuovamente a Paul Pogba, che sarebbe entusiasta di tornare a Torino. Mino Raiola continua a lavora senza sosta per il suo futuro.

