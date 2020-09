Calciomercato Juventus, Messi blocca tutto! | A rischio il bomber

Continua il toto attaccanti per la Juventus. A complicare la trattativa per il grande obiettivo dei bianconeri, potrebbe essere a sorpresa Lionel Messi.

Ore decisive in casa Juventus per conoscere il nome del nuovo attaccante della formazione bianconera. Dopo il benservito di Andrea Pirlo a Gonzalo Higuain durante la prima conferenza stampa del neo tecnico juventino, la dirigenza dei Campioni d’Italia ha accelerato le varie trattative di mercato intraprese per sostituire la punta argentina, prossima al passaggio in MLS.

La Juventus rischia però di dover bruscamente interrompere le negoziazioni con quello che è considerato da settimane l’obiettivo principale obiettivo di mercato per i bianconeri. La causa dello stop alla trattativa, potrebbe essere a sua volta un altro protagonista assoluto in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Messi rimane al Barcellona e chiede a Bartomeu di trattenere Suarez

Il toto attaccanti per la Juventus si avvia verso la sua risoluzione. A contendersi la maglia numero 9 dei Campioni d’Italia uno tra Edin Dzeko e Luis Suarez. Mentre per il bosniaco della Roma il nodo cruciale resta la cifra richiesta dai giallorossi per il proprio capitano, su Luis Suarez la Juventus ha ormai un accordo di massima, sia con il giocatore che con la dirigenza del Barcellona.

A complicare i piani della Juventus, potrebbe essere a sorpresa un altro calciatore al centro dell’attenzione mediatica globale, Lionel Messi. Dalla Spagna infatti è trapelata la notizia secondo cui il sei volte pallone d’oro, avrebbe cambiato decisione circa il suo futuro, accettando di rimanere al Barcellona nella prossima stagione.

La decisione di Messi e del suo entourage sarebbe maturata dopo la nota ufficiale de La Liga, in cui il Presidente Javier Tebas ha confermato la validità della clausola inserita nel contratto del giocatore argentino con i blaugrana, impedendo di fatto a Messi di lasciare il Barça in questa finestra di mercato.

Una volta ‘digerita’ la sentenza della Liga, Messi è pronto a incontrare il presidente Bartomeu e la dirigenza catalana per concordare i termini del prosieguo del loro rapporto. A spaventare la Juve, le richieste che il talento argentino è pronto a chiedere alla propria dirigenza per continuare senza ulteriori problemi la sua esperienza in Catalogna. Messi non vuole privarsi della sua spalla in attacco, Luis Suarez, ‘costringendo’ i blaugrana a non cedere la punta uruguaiana. Un ostacolo imprevisto nella strada che può portare ‘El Pistolero’ alla corte di Andrea Pirlo.

