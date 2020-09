Calciomercato Juventus, dalla Spagna avvisano: malessere di Ronaldo per il futuro, attenzione ad uno scenario clamoroso

Giunto a Torino per riportare la Champions League in bianconero, Cristiano Ronaldo è ancora ‘a mani vuote’ dopo due anni con la maglia della Juventus. L’eliminazione con l’Olympique Lione pesa ancora tanto sull’umore dello spogliatoio e della società, e in particolar modo su quello del portoghese. Stando a quanto riportato dal media iberico ‘Don Balon’, CR7 avrebbe esternato qualche perplessità sul proprio futuro in bianconero, aprendo ad un clamoroso scenario.

Juventus, Ronaldo chiede garanzie sul mercato: permanenza in bilico

Secondo ‘Don Balon’, Cristiano Ronaldo avrebbe espresso alcune perplessità sul mercato della Juventus. La sua volontà sembra chiara: spingere la società ad acquistare giocatori di livello internazionale, per rendere i bianconeri una seria contender per la Champions League della prossima stagione. Una volontà, però, che si starebbe scontrando con la realtà dei fatti, ovvero quella di una Juventus costretta a liberarsi di tanti esuberi (da Higuain a Douglas Costa, passando per i già ceduti Pjanic e Matuidi) e ancora poco attiva sul mercato. I tanti nomi che ruotano attorno l’orbita bianconera, poi, lascerebbero perplesso CR7, al punto da schiudere uno scenario clamoroso: quello di un addio.

Dalla Spagna, dunque, arriva l’allarme Ronaldo: il portoghese ha fame di vittorie ed ha voglia di tornare sul gradino più alto del podio in campo europeo. La Juventus è avvisata.

