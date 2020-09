Calciomercato, nuovo scontro Juventus-Inter | Lotta per il bomber

Il mercato si accende e Juventus e Inter si preparano per un nuovo duello. Caccia al bomber: si apre la lotta per il big!

Sono giorni cruciali di calciomercato sia per Juventus che per l’Inter, che nell’ultima stagione hanno vissuto un’importante lotta per la conquista dello scudetto insieme alla Lazio e alla fine hanno avuto la meglio i bianconeri di un solo punto. I rinforzi di questa sessione di mercato saranno decisivi per le sorti della prossima Serie A.

Il gap tra la Juventus e l’Inter in particolare sembrerebbe essersi ridotti, per questo la ‘Vecchia Signora’ sta effettuando una sorta di rivoluzione mentre i nerazzurri sono al lavoro per rinforzare e rendere più completa la rosa in modo da diventare più competitivi.

Calciomercato Inter e Juventus, possibile duello per il bomber: Cavani nel mirino

Juventus e Inter intanto potrebbero rinnovare i loro duelli già prima dell’inizio del prossimo campionato. I due club infatti vanno a caccia di un bomber low cost e potrebbero puntare tutto su Edinson Cavani a parametro zero.

Da quando Paratici e Marotta si sono separati ci sono stati già diversi scontri tra i due e questa volta potrebbe essercene un altro importante. L’uruguaiano non ha vincoli in quanto è scaduto il suo contratto con il Paris Saint-Germain e basterà convincere il calciatore e il suo entourage per portarlo a casa.

La Juventus intanto continua a monitorare la situazione di Suarez in attesa di novità e come l’Inter segue anche Edin Dzeko.

