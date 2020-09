Calciomercato, l’Inter non molla Messi ma c’è un ostacolo a sorpresa

Arrivano importanti novità sul futuro di Lionel Messi e il sogno dell’Inter non si infrange. Affare ancora possibile ma c’è un ostacolo

Si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto la telenovela riguardante l’addio di Messi dal Barcellona. L’epilogo della lotta tra il fenomeno argentino e il suo club ha visto vincere la società che ha impedito la cessione a parametro zero blindando di fatto il numero 10 fino alla scadenza del contratto fissata per giugno 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto Pogba | Il piano e le cifre

La ‘Pulce’ però ha rimarcato ancora una volta la “gestione disastrosa” da parte del presidente Bartomeu confermando che l’addio non è avvenuto soltanto per questioni burocratiche e contro la sua volontà, perché se ci fosse stata la possibilità avrebbe lasciato senza troppi problemi Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio da sogno | Tutti i dettagli

Calciomercato, addio Messi: se ne riparla nel 2021. Inter e City preparano la nuova mossa

La situazione riguardante Lionel Messi però potrebbe non finire qui e riproporsi nei prossimi mesi, visto che con il contratto in scadenza Leo sarà libero di scegliere la sua nuova squadra. Da gennaio in poi dunque potrebbero esserci nuovamente dei mesi bollenti che vedrebbero ancora una volta Inter e Manchester City interessate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Messi blocca tutto | A rischio il bomber

Le due squadre accostate all’argentino non hanno potuto fare niente in questa occasione ma potrebbero provarci per la nuova stagione, qualora Messi dovesse confermare di voler lasciare. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato da un’eventuale elezione di Joan Laporta come presidente del Barcellona: in quel caso il numero 10 Blaugrana potrebbe decidere di restare.

Laporta ha lasciato un buon ricordo a Lionel Messi in passato e per questo solo una sua elezione potrebbe fargli cambiare idea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: ‘mal di pancia’ Ronaldo | Scenario clamoroso

Calciomercato, Juventus scatenata | Suarez più un altro bomber