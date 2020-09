Calciomercato Juventus, nuova trattativa col Napoli | Botta e risposta

Nelle ultime giornate il Napoli ha bussato alla porta della Juventus per avere uno dei suoi senatori: controproposta di Paratici.

La Juventus ed il Napoli tornano a dialogare di mercato, dopo i contatti per Arkadiusz Milik. La trattativa per l’attaccante polacco, richiesto a gran voce da Maurizio Sarri ha subito dei rallentamenti con l’esonero del tecnico toscano e poi si è definitivamente interrotta per scelta di Pirlo. Questa volta, invece, sono i partenopei a bussare alle porte della Juventus: Gattuso vorrebbe Juan Cuadrado per la corsia di destra. Gli uomini di mercato bianconeri avrebbero risposto con una controproposta a sorpresa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, inserimento del Milan | Offerti soldi e Paquetà!

Calciomercato Juventus, Napoli su Cuadrado | Chiesta l’opzione su Meret

L’interessamento del Napoli su Juan Cuadrado non è passato inosservato in casa Juventus. I bianconeri, infatti, avrebbero colto la palla al balzo per richiedere l’inserimento di un diritto di prelazione sul futuro di Alex Meret. Gli uomini di mercato di ‘Madama’ sono consapevoli che Szczesny non sia più un ragazzino e che Buffon vada incontro al suo ultimo anno. Per questo motivo, la Juventus avrebbe pensato al portiere classe ’97 del Napoli. Dopo due stagioni sotto al ‘Vesuvio’, Meret ha dimostrato di essere uno dei migliori numeri ‘1’ del campionato ed i bianconeri tentano il colpaccio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, svolta Messi | Clamoroso: Guardiola out!

Quello che ha permesso alla Juventus di vincere per nove anni consecutivi la Serie A, scavando un solco sulle rivali, è stata la programmazione mirata ed oculata del futuro. Una vision avanguardistica in Italia, che potrebbe ripetersi anche per il prossimo estremo difensore bianconero. L’interesse per Meret, infatti, va proprio in questa direzione: dritto verso il domani. Il Napoli, al momento, starebbe valutando la controproposta della Juventus: Cuadrado potrebbe essere un’ottima soluzione per Gattuso.

Possibile nuovo affare fra la Juventus ed il Napoli: gli azzurri avrebbero chiesto Cuadrado, mentre i bianconeri vorrebbero un’opzione su Alex Meret.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Brozovic allo scoperto sul futuro | L’annuncio!

Serie A, UFFICIALE | Tre giocatori positivi al Covid-19

Calciomercato Milan, non solo Ibra | Raiola porta il colpo Champions