Serie A, UFFICIALE | Tre giocatori positivi al Covid-19

Serie A di nuovo nella morsa del Coronavirus. Nella giornata odierna, riscontrate tre nuove positività nell’Atalanta.

Il Coronavirus non da tregua in Serie A. Dopo i numerosi casi riscontrati in varie società, tra le quali Cagliari, Roma e Torino, nella giornata odierna l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha reso nota la positività di tre giocatori della rosa bergamasca al Covid-19.

In mattinata, l’Atalanta ha dato il via ufficiale al suo ritiro, in programma a Zingonia. All’appello però, oltre ai vari nazionali impegnati con le rispettive selezioni, mancavano altri tre calciatori. Come ha fatto sapere la ‘Dea’ sul proprio sito ufficiale, dopo aver ricevuto i risultati dei test anti-Covid condotti sui tesserati della prima squadra, i tre giocatori positivi sono stati subito posti in isolamento, in attesa di completa guarigione.

Ecco il Comunicato Ufficiale dell’Atalanta, presente sul sito web del club bergamasco: “Atalanta B.C. comunica che nei test anti-covid, eseguiti in previsione del raduno della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone. I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS”.

