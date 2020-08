Calciomercato Juventus, Pirlo rivoluziona la fascia | Obiettivo in Premier

Calciomercato Juventus, Pirlo pronto a salutare De Sciglio e Danilo: il tecnico bianconero sa bene chi puntare per la fascia destra, la strategia

Continua a sondare il mercato senza sosta, la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Se al centro delle prime pagine nazionali ed europee c’è la caccia da parte dei bianconeri per un nuovo attaccante, Paratici e colleghi sanno benissimo che da rinforzare ci sono anche altri reparti della rosa. Uno su tutti, quello dei terzini: il neo-tecnico bianconero avrebbe chiesto alla dirigenza di piazzare sul mercato due giocatori considerati in uscita, come De Sciglio e Danilo. Anche perché Pirlo vorrebbe far spazio su quella fascia, così da poter accogliere un elemento di differente caratura tecnica: Hector Bellerin.

Calciomercato Juventus, out De Sciglio e Danilo: l’obiettivo è Bellerin

La strategia di mercato della Juventus, allora, sembra apparire chiara: fare cassa dando via due potenziali esuberi come De Sciglio e Danilo, e reinvestire tutto su un profilo internazionale e di livello come Hector Bellerin. L’esterno spagnolo, ad oggi, non sembrerebbe più incedibile e Arteta potrebbe lasciarlo partire dinanzi ad un’offerta importante. Il suo cartellino, però, verrebbe valutato almeno 30 milioni di euro dall’Arsenal, costringendo Paratici, dunque, a dover piazzare De Sciglio e Danilo tra Italia ed Europa a cifre (cumulativamente) simili.

Tecnicamente, però, Pirlo non sembra avere dubbi: Hector Bellerin sarebbe in cima alla lista dei desideri del neo-tecnico bianconero, desideroso di affidargli la corsia destra della sua nuova Juventus.

