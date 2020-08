Calciomercato Juventus, sfuma l’obiettivo | Sostituto da Guardiola

Possibile beffa in casa Juventus con l’obiettivo bianconero. Così il sostituto potrebbe arrivare proprio dal Manchester City

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza bianconera è sempre alla ricerca di talentuosi giocatori per puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Nel mirino ormai da tempo ci sarebbe il giovane centrocampista del Lione, Houssem Aouar, protagonista in Ligue1 e in Champions League con il club francese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rischio beffa | “Vuole la Juventus!”

Calciomercato Juventus, Aouar verso il City: Gundogan a Torino?

Come svelato dal giornalista, Adbellah Boulma, il giocatore del Lione sarebbe perfetto per il centrocampista bianconero, ma lui vorrebbe giocare in Premier League con il Manchester City in pole per acquistarlo: superata anche la concorrenza dell’Arsenal. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, svolta Cavani| Le cifre dell’affare

E così proprio dalla formazione inglese, guidata da Pep Guardiola, potrebbe arrivare il sostituto, ossia Gundogan con il tedesco che avrebbe meno spazio durante la prossima stagione. Un intreccio davvero decisivo che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte.

La Juventus continua a lavorare su obiettivi già fissati per regalare al neo-tecnico bianconero giocatori ideali per il suo sistema di gioco.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato, UFFICIALE | La Liga fa chiarezza sul contratto di Messi!