Pirlo potrebbe rispolverare la difesa a tre per la Juventus. Nel mirino Savic e Gimenez dall’Atletico Madrid: Bernardeschi o Douglas Costa nell’affare

L’era Pirlo è ufficialmente iniziata alla Juventus, con i campioni d’Italia che da una settimana stanno preparando alla Continassa la nuova stagione. Il nuovo allenatore ha in mente delle novità sul sistema tattico che vedrà scendere in campo i bianconeri, che oltre alla difesa a quattro potrebbero ritornare all’antico schierando i tre centrali davanti a Szczesny o Buffon. L’imperativo in questo momento è la ricerca di un centravanti per rimpiazzare il partente Higuain, con la dirigenza che nel corso di questa finestra estiva potrebbe guardare con attenzione anche alla ricerca di un nuovo difensore nel pacchetto arretrato.

Juventus, colpo in difesa: Savic e Gimenez nel mirino

Un rinforzo reso necessario dal rientro a novembre di de Ligt e dalle perplessità sull’integrità fisica di capitan Chiellini, al quale si aggiungono le possibili dipartite di Romero e Rugani. Anche a livello numerico potrebbe servire un tassello nelle retrovie a Pirlo, con Paratici pronto a setacciare il mercato per irrobustire il settore difensivo con un tassello importante. E in questo scenario il CFO della ‘Vecchia Signora’ potrebbe guardare in casa Atletico Madrid e tornare alla carica per Savic, già in passato nei radar della Juventus.

L’ex Fiorentina ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, con i bianconeri che possono mettere sul piatto Bernardeschi per ottenere il placet di Simeone. Il numero 33 piace al tecnico argentino così come Douglas Costa, altro profilo in uscita dalla Continassa. Nel caso in cui rientrasse nell’affare il brasiliano, che i campioni d’Italia non vogliono cedere per meno di 40 milioni di euro, può rientrare in gioco Gimenez, altro nome che stuzzica gli uomini mercato bianconeri.

Non sarà facile però convincere l’Atletico e Simeone a privarsi di un perno difensivo come l’uruguaiano, mentre meno complicato potrebbe risultare l’assalto a Savic. La Juventus è pronta a regalare a Pirlo un nuovo innesto anche in difesa per la prossima stagione.

G.M.