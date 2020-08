Con l’inizio della stagione sempre più vicino, la Juventus di Andrea Pirlo spinge per concludere il colpo sulla fascia. Cristiano Ronaldo ‘promuove’ il colpo.

Continua il lavoro di rinnovamento in casa Juventus. Dopo l’approdo di Andrea Pirlo in panchina, il ds Paratici è al lavoro per concludere importanti operazioni di mercato, sul fronte entrate e uscite.

Per la fascia, l’obiettivo primario della Juventus resta sempre Hector Bellerin. Dopo un blocco iniziale della trattativa, il club bianconero ha riallacciato i contatti con l’Arsenal. A spingere per una riapertura dei colloqui tra i due club, il membro più importante nella rosa juventina. Cristiano Ronaldo, avrebbe infatti convinto Pirlo e la dirigenza ad affondare per l’esterno iberico.

Calciomercato Juventus, affondo per Bellerin. Offerto Rugani all’Arsenal

Per ‘accontentare’ CR7, la Juventus è pronta ad imbastire un importante scambio di mercato.

Uno dei nomi caldi nella lista degli esuberi per i Campioni d’Italia è quello di Daniele Rugani. Con il recupero di Demiral e l’affermazione di De Ligt, lo spazio per l’ex difensore dell’Empoli appare sempre più limitato nella rosa del mister Andrea Pirlo.

Per arrivare a Bellerin, la Juve è pronta ad offrire, in uno scambio alla pari, proprio Rugani. L’iniziale richiesta dei Gunners per l’esterno spagnolo era di 32 milioni di euro, cifra che i bianconeri puntano ad abbassare con l’inserimento del difensore nato a Lucca.

