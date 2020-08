Calciomercato, intreccio Milik-Dzeko | La richiesta del Napoli alla Roma

Novità importanti sull’asse Roma-Napoli: con Dzeko verso Torino, Milik si avvicina ai giallorossi. Tutti i dettagli

Una trattativa che va avanti, quella tra Roma e Napoli per l’approdo di Arek Milik nella Capitale. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, nelle ultime ore le richieste del Napoli sarebbero il vero e proprio scoglio da superare per chiudere positivamente l’affare. La Juventus da spettatrice interessata, intanto, ha definito i dettagli del colpo Dzeko.

Calciomercato, Roma-Milik: accordo. Ma il Napoli…

Milik e la Roma hanno raggiunto due giorni fa l’accordo per il passaggio del bomber polacco in giallorosso. Adesso, c’è da fare i conti con il Napoli che oltre ai cartellini di Under (si sta trattando per l’ingaggio) e Riccardi, vorrebbe un conguaglio di 20 milioni di euro. La Roma non vorrebbe invece spingersi oltre gli 8-10.

Nella giornata odierna sono previsti nuovi contatti con la punta ma la fumata bianca dipenderà dalla posizione del club di De Laurentiis. La Juventus ha intanto offerto un biennale a 7,5 milioni a Dzeko, con la Roma che incasserebbe una cifra cash di poco superiore ai 10 milioni.

Affari intrecciati, il valzer degli attaccanti ha inizio: Dzeko alla Juventus strettamente legato all’approdo di Milik nella Capitale.

