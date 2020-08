Calciomercato Juventus, offerta ‘monstre’ per il big | Pronti 12 milioni annui

La Juventus dovrà guardarsi da una clamorosa offensiva per uno dei suoi big: al giocatore è stato proposto un contratto da 12 milioni all’anno.

Il progetto Andrea Pirlo è pronto a spiccare il volo in casa Juventus: i continui summit di mercato fra la dirigenza ed il tecnico bresciano stanno dando i primi verdetti. I bianconeri, però, dovranno vendere prima di esaudire le richieste di Pirlo in vista della prossima stagione. Dall’Inghilterra, intanto, sarebbe pervenuta all’entourage di una delle stelle della Juventus un’offerta da 12 milioni all’anno: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, assalto United a Szczesny | Proposti 12 milioni all’anno!

La Juventus, oltre a dover trovare una sistemazione a tutti quei giocatori considerati in esubero da Andrea Pirlo, dovranno guardarsi anche dalle offerte per quelli confermati dal nuovo allenatore. Come rivelato da Luca Momblano, l’entourage di Szczesny avrebbe ricevuto una proposta indecente dall’Inghilterra. “Il portiere ha una mega offerta del Manchester United, ma non so se anche alla Juve è pervenuta un’offerta. Gli avevano offerto i soldi di de Gea ad inizio anno e per questo i bianconeri gli hanno dovuto adeguare il contratto. I Red Devils gli avrebbero offerto 10-12 milioni di euro all’anno ed il polacco sarebbe lusingato”. Il rischio per la Juventus è quella di doversi trovare un altro portiere, anche se potrebbe mettere a segno una buona plusvalenza con la cessione di Szczesny.

RM

