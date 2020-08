Calciomercato Juventus, colpo sulla fascia per Pirlo | C’è il ‘si’ del giocatore

Una delle priorità indicate da Pirlo per il prossimo mercato è quella di rinforzare le fasce: la Juventus ha il gradimento da uno degli obiettivi.

Andrea Pirlo ha approcciato al nuovo ruolo di tecnico della Juventus con grande sicurezza e con le idee chiare. L’ex regista ha indicato nelle fasce il reparto che ha bisogno del restauro più importante e decisivo. Questo significa che diversi giocatori saranno messi sul mercato, fra cui anche Alex Sandro, e che ne arriveranno di nuovi. Pirlo ha indicato anche due nomi alla Juventus e la dirigenza bianconera avrebbe già ricevuto il ‘si’ da parte di uno dei due: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, Pirlo ha scelto Gosens | C’è il ‘Si’ dell’esterno!

Il primo nome sulla lista di Andrea Pirlo per la corsia mancina c’è Robin Gosens: l’esterno tedesco potrebbe essere uno dei primi rinforzi della Juventus per la prossima stagione. Il giornalista di mercato Luca Momblano ha rivelato: “La Juve ha il sì di Gosens e Pirlo lo vede come il Lichtsteiner di sinistra. I bianconeri sono disposti a riconoscere l’ipervalutazione dell’Atalanta, perché i bergamaschi sono interessati ad alcune contropartite tecniche. Gosens guadagnerebbe tre o, addirittura, quattro volte quello che percepisce ora. Pirlo ha portato anche un altro nome: Reguillon del Real Madrid“.

Sull’esterno della ‘Dea’ rimane vivo anche il pressing dell’Inter, concorrente dei bianconeri sul mercato come in campo. La Juventus, però, sembra essere in vantaggio grazie alle possibili contropartite tecniche. L’Atalanta, infatti, potrebbe accettare l’inserimento di Perin, con cui potrebbero sopperire all’assenza di Gollini per infortunio. Per quanto riguarda lo spagnolo, invece, attenzione al Napoli: i partenopei sembrano essere vicini ad un accordo per Reguillon.

