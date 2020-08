Calciomercato Juventus, addio Dybala | La mossa di Cristiano Ronaldo

La Juventus vive delle giornate molto intense per programmare la nuova stagione, interviene a sorpresa Cristiano Ronaldo!

Dopo aver vissuto una stagione particolare e difficile, sono ore molto calde per la Juventus che sta costruendo la rosa del futuro per andare a caccia di riscatto soprattutto in Europa. C’è però da stare attenti alle possibili cessioni, visto che sembrerebbero esserci diverse big interessate all’ingaggio di Paulo Dybala, uno dei protagonisti del nono scudetto consecutivo.

Anche il Real Madrid ci starebbe provando ma per i Blancos potrebbe esserci un ostacolo importante. Secondo quanto riportato da Don Diario, infatti, Cristiano Ronaldo sarebbe intervenuto per opporsi alla cessione dell’argentino. Il portoghese avrebbe parlato sia con la ‘Joya’ che con la società per trattenere il fuoriclasse.

La Juventus sembrava disposta ad ascoltare possibili offerte importanti per il classe 1993 ma con l’intervento di CR7 potrebbe cambiare tutto.

