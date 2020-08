Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo riflette sul suo futuro in bianconero: il suo agente Jorge Mendes valuta le alternative, contatti in corso

L’eliminazione con il Lione in Champions League ha lasciato il segno in casa Juventus, eccome. Meno di 24 ore ed è arrivato il ribaltone totale tra i bianconeri, con l’addio di Sarri e la promozione a sorpresa a tecnico della prima squadra di Andrea Pirlo. Ma i cambiamenti potrebbero non fermarsi qui, la Juve sembra davvero all’avvio di un nuovo ciclo con molti addii eccellenti che potrebbero concretizzarsi a breve. Compreso quello di Cristiano Ronaldo, sebbene la dirigenza, per voce del presidente Andrea Agnelli, si sia detta certa della permanenza del portoghese.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: Mendes al lavoro con il Psg

I due anni di CR7 a Torino sono stati sicuramente positivi dal punto di vista dei numeri individuali, ma non così esaltanti da quello dei risultati. Il portoghese ha alzato al cielo con i suoi compagni due scudetti e una Supercoppa, ma le aspettative erano ben altre soprattutto in Europa. Il suo contratto scade nel 2022 e sono iniziate le riflessioni sul suo futuro, non poteva del resto passare inosservato il post su Instagram della sorella che lo ha incoraggiato dopo la gara col Lione scrivendo: “Non potevi fare tutto da solo”. Ecco perché un addio di Ronaldo alla Juventus è un’ipotesi non così lontana. E in Francia, sono sicuri che l’attaccante abbia dato mandato al suo agente, Jorge Mendes, di guardarsi intorno.

‘Footmercato’ riporta dei contatti del procuratore con Leonardo. I rapporti con il Psg sono buoni e quella francese potrebbe essere l’unica pista praticabile per un’ultima grande avventura. Un nuovo incontro tra i due potrebbe avvenire a Lisbona, in occasione della Final Eight di Champions League.

