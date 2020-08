Calciomercato Inter, top player come erede di Handanovic | Idea shock

Non è ancora certo il rinnovo di Samir Handanovic con l’Inter. Il club nerazzurro sta valutando l’ipotesi di puntare su altri portieri per la prossima stagione.

Sta tenendo banco in casa Inter la situazione legata a Samir Handanovic. Il capitano dei nerazzurri, infatti, ha il contratto in scadenza la prossima stagione, quando avrà 37 anni. L’Inter sta valutando varie ipotesi per sostituirlo. Secondo quanto riferito da ESPN, il club nerazzurro sta monitorando Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona. Il tedesco ha anche lui il contratto in scadenza nel 2021 e su di lui c’è anche un club inglese.

Inter, per il dopo Handanovic c’è Ter Stegen. Occhio al Chelsea

Il desiderio di Ter Stegen sarebbe quello di continuare la sua avventura al Barcellona, ma la crisi dovuta al coronavirus potrebbe impedire ai blaugrana di costruire una squadra importante come quella che vinse la Champions nel 2015. Sul portiere tedesco c’è forte il Chelsea. Lampard non ha intenzione di continuare con Kepa Arrizabalaga, estremo difensore pagato 71 milioni di sterline nel 2018. L’arrivo a Londra di Timo Werner potrebbe convincere Ter Stegen ad accettare l’interesse dei Blues.

L’Inter ci pensa, e valuta la possibilità di ingaggiare il portiere, con il quale ci sono stati dei contatti per l’arrivo a parametro zero la prossima estate. Barcellona che è tuttavia fiducioso di siglare il nuovo accordo per il rinnovo del contratto per altri cinque anni. L’operazione è molto complicata, ma entrambi i club vogliono provare a strappare Ter Stegen al Barça.

