Calciomercato Inter, buone notizie per il dopo-Handanovic

Il presente per la porta dell’Inter si chiama Samir Handanovic. Per il futuro i nerazzurri si guardano intorno. Arrivano buone notizie dal Chelsea per un papabile sostituto.

La porta dell'Inter per ora è ben coperta da Samir Handanovic, capitano e pilastro su cui si fonda la difesa di Antonio Conte. Lo sloveno infatti nonostante l'età che avanza continua a sfornare prestazioni di alto livello unendo il tutto ad una leadership silenziosa ben gradita dallo spogliatoio. Gli anni però passano anche per l'ex Udinese e i nerazzurri iniziano inevitabilmente a pensare ad un degno erede per il futuro. Il calciomercato estivo offrirà diverse possibilità e l'Inter sta passando al vaglio ogni nome. Tra i profili più valutati dalla società nerazzurra ci sono Ionut Radu, già di proprietà dell'Inter e l'argentino dell'Udinese Juan Musso.

Calciomercato Inter, Kepa per il post-Handanovic: buone notizie da Londra

L’ultimo nome accostato alla porta dell’Inter è Kepa Arrizabalaga, che detiene il record per il trasferimento del cartellino di un portiere con gli 80 milioni di euro spesi dal Chelsea per strapparlo all’Athletic Bilbao. I ‘Blues’ non sono soddisfatti del suo rendimento e potrebbero sostituirlo in estate con i nerazzurri eventualmente pronti ad inserirsi. Lampard lo ha relegato in panchina nell’ultima sfida di campionato contro il Leicester e il suo destino appare sempre più indirizzato verso altri lidi.

Secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Mail’ il club britannico per la sostituzione eventuale di Kepa starebbe già pensando ad Andre Onana dell’Ajax. L’estremo difensore del Camerun sarebbe la prima scelta del Chelsea che così facendo potrebbe lasciar andare lo spagnolo con l’Inter alla finestra.

