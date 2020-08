Calciomercato Roma, rivoluzione Friedkin | Nome a sorpresa

Calciomercato Roma, al via l’era Friedkin: prende forma la nuova squadra, ribaltone clamoroso nella dirigenza con un nome a sorpresa

E’ iniziata in casa Roma l’era Friedkin, giallorossi che ieri hanno incassato una pesante eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia. Uscire con gli spagnoli poteva essere preventivabile, la prestazione della squadra di Fonseca è stata però davvero sottotono. Tanto da far dire a Dzeko a fine gara che “il salto di qualità è ancora lontano”. Estremamente critico il bomber bosniaco, che ha auspicato anche interventi forti da parte dei piani alti della società. Ecco perché il nuovo corso giallorosso dovrà partire, necessariamente, da una rifondazione più o meno profonda. A cominciare dal parco giocatori fino ai quadri dirigenziali. Dove può prendere piede una pista clamorosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Friedkin subito all’opera | Triplo dispetto alla Juventus

Calciomercato Roma, idea pazzesca per la dirigenza: spunta Rangnick

Stando al ‘Corriere della Sera’, infatti, più che richiamare Petrachi o ricominciare da figure come Sabatini e Pradè, la Roma potrebbe andare all’assalto di Rangnick. Con il tedesco, potrebbe esserci un cambio di paradigma totale, una rivoluzione copernicana nella gestione della squadra tra campo e mercato. Il nuovo proprietario potrebbe dunque fare subito un all-in importante. Come detto, andrà poi valutato quale dovrà essere il futuro di molti giocatori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Zaniolo da urlo | Le ultime sul giallorosso

Certa l’intenzione di trattenere giocatori come Pellegrini e Zaniolo, colonne su cui dovrà basarsi il nuovo corso. Da valutare il futuro di giocatori chiave come Dzeko e Kolarov, che hanno 34 anni. Bisognerà poi ottenere il massimo dalle cessioni: sicuri gli addii dei vari Pastore, Santon, Juan Jesus, Perotti, Fazio, non andranno svenduti Kluivert e Under. E può tornare in gioco la situazione dei giocatori in prestito: Schick, Florenzi e altri potrebbero avere una nuova chance nella Capitale.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, erede Sarri | Intreccio clamoroso con la Roma

Calciomercato Inter, da Dzeko a Messi | Marotta cala il pokerissimo