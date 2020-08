Calciomercato Inter, ritorno Psg su Allegri | “E’ fatta!”

Sono settimane decisive per i top allenatori presenti in Europa. C’è il ritorno del PSG su Allegri ma la lotta con l’Inter è apertissima

Sono ripartite ufficialmente ieri sera le competizioni europee e si preannunciano due settimane di fuoco che sanciranno subito i vincitori di Champions League ed Europa League, con una formula storica e unica a causa dell’emergenza coronavirus che si rifarà allo stile di Mondiali o Europei delle Nazionali.

Queste giornate saranno anche fondamentali per il valzer allenatori visto che tante big potrebbero effettuare un cambio in panchina ma non si stanno muovendo proprio in attesa dei risultati nell’ultima competizione rimasta. Queste situazioni potrebbero riguardare allenatori o comunque club italiani come Juventus e soprattutto Inter.

Calciomercato Inter, il PSG ci prova per Allegri. Reggiani: “Penso che Marotta abbia già fatto l’operazione”

Tra le squadre che non vivono una delle migliori situazioni con il proprio allenatore ci sarebbe il PSG, visto che Thomas Tuchel avrebbe già avuto problemi con i fuoriclasse in passato. Ieri, secondo quanto riportato da le10sport.com, ci sarebbe stato uno sfogo del tecnico dopo la vittoria per solo 1-0 contro il Sochaux.

Se l’annata dovesse finire male ci potrebbe essere un ribaltone in panchina e l’obiettivo numero uno potrebbe essere Massimiliano Allegri, per il quale Leonardo potrebbe offrire un contratto importantissimo. L’intermediario Reggiani, però, ha dichiarato ai microfoni di calciomercato.it che l’Inter dovrebbe essere avanti: “Penso che Marotta abbia già fatto l’operazione Allegri”.

Dunque si potrebbe aprire un duello per l’allenatore ex Juventus ma l’Inter sembrerebbe già a buon punto in caso di addio di Antonio Conte.

