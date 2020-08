Friedkin è il nuovo proprietario della Roma. Oltre alla permanenza di Zaniolo, il club giallorosso potrebbe inserirsi nella corsa per Chiesa

Svolta epocale in casa Roma. In mattinata è arrivata l’ufficialità sul cambio di proprietà, che dopo nove anni chiude l’era Pallotta. La Roma resta in mani americane, con Dan Friedkin che rileva per quasi 600 milioni di euro la società giallorossa. Si chiude così la lunga telenovela legata all’acquisizione del sodalizio capitolino, con l’arrivo del nuovo proprietario che sicuramente influirà sul mercato estivo della squadra. Partendo innanzitutto dalla permanenza di alcuni gioielli di Fonseca, nel quale spicca Nicolò Zaniolo.

Roma, conferma Zaniolo e assalto a Chiesa: la Juve è avvertita

Il talento classe ’99, a meno di offerte clamorose, resterà a Trigoria e potrebbe anche rinnovare il contratto in scadenza attualmente nel giugno 2024. Zaniolo è nei desideri soprattutto della Juventus, con la Roma che potrebbe rifilare un altro ‘sgarbo’ ai campioni d’Italia nonostante gli ottimi rapporti tra le due società. Friedkin investirebbe subito massicciamente sul mercato per dare l’assalto tra gli altri a Federico Chiesa, inserendosi nella corsa per l’attaccante della Fiorentina da tempo nei radar della Juve. Il Nazionale azzurro potrebbe lasciare i gigliati in questa sessione del calciomercato, con Commisso che per una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro darebbe il via libera all’operazione. La Roma del nuovo corso può così pensare all’assalto per Chiesa inserendo nell’affare i cartellini di Kluivert e Riccardi, con quest’ultimo seguito da vicino sempre dalla Juventus.

Inoltre, la Roma metterebbe sul piatto un assegno cash intorno ai 20 milioni per strappare il sì della Fiorentina per Chiesa. Inizia l’era Friedkin e all’orizzonte potrebbe esserci un triplo dispetto alla ‘Vecchia Signora’.

