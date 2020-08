Uno scenario inatteso quello che, nel calciomercato estivo, potrebbe presentarsi in casa Juventus: l’erede di Sarri è un ex nerazzurro

Manca poco alla decisiva sfida con il Lione che decreterà il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Un futuro che, tuttavia, parrebbe già scritto con la dirigenza bianconera a caccia del sostituto nel calciomercato estivo. In tal senso, spunta una clamorosa ipotesi per la panchina della ‘Vecchia Signora’: un ex Inter nel mirino.

Calciomercato Juventus, ‘pazza’ idea Mancini: gli scenari

Secondo quanto riportato da ‘Top Calcio24’ da Luca Momblano, l’ipotesi Roberto Mancini alla Juventus è tutt’altro che utopia: “Non mi sento di escluderlo, non mi stupisce per niente. Risultano movimenti dell’area vicina a Fabio Paratici, con delle chiamate esplorative nelle scorse settimane. Una è arrivata di certo a Pochettino“.Mancini, contrariato dalle voci di un ritorno in Federazione di Lippi, avrebbe già minacciato le dimissioni nelle scorse settimane.

“Con l’addio di Sarri“, conclude Momblano, “a scegliere il prossimo allenatore della Juventus sarà il presidente Agnelli. Non ho notizie dirette su Mancini ma non mi sento di escludere la pista”. Uno scenario clamoroso che andrebbe quindi ad incastrarsi con le ultime indiscrezioni che riguardano Antonio Conte.

Il tecnico, i cui rapporti con l’Inter sembrerebbero essersi incrinati, starebbe sondando il terreno per un ritorno in Nazionale. Con Mancini alla Juventus, Conte avrebbe strada spianata per guidare nuovamente gli azzurri.

