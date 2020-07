Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Real Madrid | Scambio secco

Juventus e Real Madrid potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per una maxi operazione di calciomercato: Zidane vuole Douglas Costa

In casa Juventus i fari sono tutti puntati sul calciomercato estivo, con diversi nomi sia in entrata che in uscita sul taccuino di Fabio Paratici. Il CFO bianconero potrebbe aprire al dialogo con il Real Madrid che starebbe pensando a Douglas Costa per rinforzarsi in vista del prossimo anno: Zidane tenta il colpo.

Calciomercato Juventus, maxi affare con il Real: idea scambio

Secondo quanto riportato da ‘Goal‘ e ribadito dal portale spagnolo ‘Don Diario‘, il Real Madrid avrebbe individuato la pedina ideale per rinforzare l’attacco di Zidane. Si tratta del brasiliano Douglas Costa, arrivato alla Juventus nell’estate 2018 per 40 milioni di euro ed ormai fuori dai progetti della ‘Vecchia Signora’. Il tecnico delle ‘Merengues‘ vede nel talento verdeoro il perfetto erede di Bale e potrebbe tentare l’assalto, mettendo sul piatto diverse pedine in uscita da Madrid.

La Juventus è da tempo sulle tracce di Toni Kroos che potrebbe cambiare aria a fine stagione. Discorso analogo per Marcelo, già cercato da Paratici la scorsa estate ed ormai chiuso da Mendy. Il Real potrebbe proporre anche il cartellino di James Rodriguez, Jovic o Isco.

Un possibile maxi affare sull’asse Torino-Madrid: Zidane è pronto a stringere per Douglas Costa.

