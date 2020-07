Momento complesso per Sarri che resta in bilico in casa Juventus, in vista del calciomercato estivo: niente festa scudetto per il tecnico

Il nono scudetto di fila portato a casa ed un futuro ancora da scrivere. Nella testa, adesso, la sfida con il Lione per coltivare il sogno Champions League. La Juventus progetta il futuro, a partire dal calciomercato estivo che potrebbe anche vedere l‘addio di Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli rimane in forte bilico e non ci sarà nella prossima festa scudetto: ecco perchè.

Calciomercato Juventus, festa scudetto: Sarri non ci sarà

Attraverso un tweet il giornalista di ‘Repubblica’ Maurizio Crosetti ha sottolineato qualcosa, per molti, passata sotto traccia. Maurizio Sarri contro la Roma non sarà in panchina, causa squalifica rimediata contro il Cagliari (era diffidato).

Un ammonizione pesantissima che non permetterà all’allenatore di prendere parte nemmeno alla festa scudetto. Un legame che sembrerebbe sempre più fragile, quello tra la Juventus e l’allenatore napoletano.

Sarri resta in fortissima discussione e la sfida di Champions contro il Lione decreterà in modo definitivo, con ogni probabilità, il suo destino sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.

