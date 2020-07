Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Le ultime novità

Sono giornate decisive per il rinnovo di Ibrahimovic, domani Raiola è atteso dalla dirigenza del Milan: le ultime novità sulla trattativa.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora a tinte rosse e nere. Dopo la conferma di Stefano Pioli in panchina per l’anno prossimo, anche lo svedese potrebbe prolungare il proprio contratto con il Milan. La giornata di domani potrebbe essere decisiva per l’esito delle trattative: Raiola, infatti, è atteso a Milano dalla dirigenza rossonera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’ex è pronto a tornare | C’è l’accordo!

Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic | Domani Raiola è a Milano

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, ci sarebbe dell’ottimismo in casa Milan per il rinnovo di Ibrahimovic: nella giornata di domani, infatti, Mino Raiola incontrerà la dirigenza rossonera. La distanza fra le richieste dell’attaccante svedese e l’offerta del ‘Diavolo’ sembra essersi assottigliata ulteriormente e l’ufficialità potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Ibra sembra essere disposto a concedere uno sconto sui 6 milioni a stagione che percepisce attualmente ed il Milan a fare uno sforzo in più rispetto ai 4 milioni annui offerti. Nelle ultime partite, poi, Zlatan ha dimostrato di saper essere ancora decisivo e determinante nonostante i suoi 38 anni d’età: il futuro del club meneghino è ancora Ibrahimovic.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Higuain saluta | Scambio low cost in Liga

Juventus, ora è UFFICIALE | Pirlo è il nuovo allenatore dell’Under 23

Calciomercato Inter, la richiesta di Suning | Conte trema!