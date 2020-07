Calciomercato, all-in Juventus: Costa, Bernardeshi e 23 milioni di euro

La Juventus non sta vivendo un buon momento e vuole rinforzarsi dal prossimo calciomercato. Non arrivano buone notizie, addio all’obiettivo!

È stata una stagione particolare per la Juventus, che ha effettuato una rivoluzione dal punto di vista tecnico con il passaggio da Massimiliano Allegri, allenatore difensivista e poco legato alla al famoso bel gioco, a Maurizio Sarri che è definitivo offensivo e sempre alla ricerca di tocchi di prima o giocate di qualità.

Questo però non è avvenuto in tutti i mesi di campionato, anzi, la compagine bianconera è notevolmente calata anche sotto il punto di vista delle prestazioni oltre ad aver collezionato tante sconfitte e aver perso Coppa Italia e Supercoppa. A salvare l’annata c’è la conquista dello scudetto, ma ora bisognerà cercare il miracolo in Champions League.

Calciomercato, Mane cerca casa a Madrid: “Ha già salutato i compagni”

La squadra ora ha bisogno di risultati importanti ed è concentrata sulla sfida contro il Lione, mentre la società sa che c’è bisogno di qualcosa in più in futuro per tornare a brillare e per questo è già al lavoro sul calciomercato.

Dalla Spagna però non arrivano buone notizie in tal senso: Don Balon riporta che l’esterno Sadio Mane è pronto a lasciare il Liverpool per cifre non inferiori a 100 milioni di euro e avrebbe già salutato tutti i compagni di squadra, ma non per la Juventus. L’obiettivo bianconero starebbe già cercando casa in Spagna per trasferirsi al Real Madrid.

La ‘Vecchia Signora’ però potrebbe perdere calciatori come Douglas Costa (40 milioni) e Bernardeschi (37 milioni) e reinvestire il tesoretto, con l’aggiunta di 23 milioni, per soddisfare le richieste del Liverpool e provare strappare Mane.

