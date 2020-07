La situazione della Juventus non è delle migliori e nelle prossime settimane potrebbe dire addio Cristiano Ronaldo. Offerta in arrivo dal top club

Non è stata una stagione da ricordare fin qui per la Juventus, che ha fallito già in Supercoppa Italiana e Coppa Italia e ha commesso anche troppi passi falsi in campionato, anche se con una vittoria questa sera contro la Sampdoria si può mettere la parola fine alla Serie A raggiungendo il primo posto in classifica matematico.

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala hanno fatto la differenza in questi mesi riuscendo a salvare diverse gare con giocate singole da fuoriclasse quali sono che hanno portato sempre più in alto la Juventus in classifica. Anche in Champions League ci sarà bisogno di loro per provare a ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, possibile ritorno del PSG su Ronaldo: le sue intenzioni

Questo momento non semplice, però, può allontanare il portoghese da Torino qualora non dovessero cambiare le cose. Ronaldo si aspettava di giocare in una squadra più competitiva e per questo sarebbe insoddisfatto delle mosse della società.

Su di lui potrebbe rispuntare l’interesse del Paris Saint-Germain, che si verificherebbe sopratutto in caso di addio di Neymar. Per l’attuale numero 7 bianconero potrebbe bastare anche un’offerta da 50 milioni di euro che la Juventus sarebbe disposta ad accettare.

Il giocatore, visti i troppi risultati negativi, potrebbe decidere di dire addio per provare a competere per Champions League e Pallone d’Oro con il club francese.