Calciomercato Juventus, dalla Francia | Rivelato il futuro di Zidane!

Dopo la vittoria della Liga, Zidane non ha voluto dare indicazioni riguardo al proprio futuro e non ha chiuso la porta alla Juventus: ecco cosa farà.

Il ritorno di Zidane in panchina, nella scorsa stagione, è stato fondamentale per il Real Madrid. Il tecnico francese ha riportato quella sicumera che ha sempre contraddistinto le ‘Merengues’ e quest’anno è arrivata la vittoria della Liga. Zizou ha plasmato il club iberico a sua immagine e somiglianza, trasferendo eleganza e solidità contro qualsiasi avversario e una grande forza offensiva. Dopo aver vinto il campionato spagnolo, Zidane non ha chiuso ad un suo addio al Real al termine della stagione: anche la Juventus resta alla finestra.

Calciomercato Juventus, futuro Zidane | “Vuole allenare la Francia”

Il futuro di Zinedine Zidane sembra essere sempre più lontano da Madrid, ma la Juventus potrebbe dover attendere ancora prima di accoglierlo. Secondo quanto rivelato da Mathias Valton, giornalista di RTL, “Zizou vuole diventare l’allenatore della Francia. Il suo unico obiettivo al momento è quello di guidare ‘Les Blues’. Zidane vorrebbe ricambiare quanto ha ricevuto nella propria carriera da giocatore e portare la Nazionale francese a vincere anche da allenatore”. La selezione transalpina ha vinto l’ultimo mondiale di Russia e anche in Qatar potrebbe essere una delle squadre favorite: prima, però, c’è un Europeo da giocare.

La Juventus, anch’essa promessa sposa del tecnico francese, potrebbe non essere la prossima tappa della carriera da allenatore di Zidane. L’ex fantasista bianconero, infatti, potrebbe prendere le redini della Nazionale francese e, solamente dopo, liberarsi per tornare a Torino. Lo stile di Zidane, anche da allenatore, sembra essere cucito su misura per la Juventus, ma i bianconeri dovranno aspettare ancora.

Zidane potrebbe lasciare il Real Madrid a breve, ma nel suo futuro non c’è ancora spazio per la Juventus: il tecnico vorrebbe guidare la Nazionale francese.

