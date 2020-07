Roma, annuncio UFFICIALE | Risoluzione anticipata del contratto

Arriva la decisione a sorpresa in casa Roma: risolto in anticipo il contratto stipulato sette anni fa, c’è il comunicato della società!

È stata una stagione particolare per la Roma, che ha alternato grandi risultati a sorpresa a prestazioni poco convincenti e deludenti. I giallorossi, salvo colpi di scena, saranno costretti per il secondo anno di fila a saltare la Champions League visto che i troppi passi falsi hanno allontanato il quarto posto di ben 11 punti, che potrebbero diventare 12 in caso di vittoria dell’Inter questa sera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, torna di moda Eriksen | Scambio a sorpresa!

L’ultima speranza resta attraverso l’Europa League: se dovesse arrivare una vittoria nella competizione che ripartirà ad agosto, allora la squadra allenata da Fonseca otterrebbe l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, un flop dell’Inter con Spalletti | Doppio arrivo!

Roma, interrotto in anticipo il rapporto con la Nike

La società nel frattempo inizia a lavorare per il futuro, soprattutto per tornare competitivi in Serie A. Intanto arriva una svolta nell’ambito degli sponsor, in particolare quello tecnico. La società, infatti, ha interrotto in anticipo i rapporti con la Nike dopo aver trovato l’accordo decennale nel 2013.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, Mourinho beffa Juventus ed Inter | Blitz da 70 milioni!

Questo il comunicato: “A.S. Roma S.p.A., SOCCER S.a.s. di Brand Management Srl, (di seguito, la “Società”) e Nike European Operations Netherlands NV (di seguito, “Nike”) annunciano che l’accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica, stipulato tra la Società e Nike il 12 marzo 2013 con data di scadenza prevista per il 31 maggio 2024, è stato anticipatamente risolto“.

Sulla prossima annata: “Allo stesso tempo, la Società e Nike hanno stipulato un accordo valido per la stagione sportiva 2020/2021 in base al quale Nike continuerà a fornire in esclusiva alla Società tutto il materiale tecnico, da gara, da allenamento e casual della Prima Squadra, delle squadre giovanili e delle squadre femminili”.