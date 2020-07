Calciomercato Juventus, torna di moda Eriksen | Scambio a sorpresa!

Possibile novità sulla panchina Juventus: Pochettino pronto a sostituire Sarri. Con l’ex Tottenham torna di moda Eriksen con scambio a sorpresa

Cambiamenti in vista per la Juventus che, nonostante stia per conquistare il nono scudetto consecutivo ed il trentaseiesimo della sua storia, non può dirsi troppo soddisfatta del lavoro svolto da Maurizio Sarri. Una bella fetta di riconferma sulla panchina bianconera, per il tecnico ex Chelsea e Napoli, dovrà arrivare dalla sfida di Champions contro il Lione, contro il quale sarà vietato sbagliare dopo la sconfitta dell’andata. In ogni caso per il toscano la panchina è traballante e come sostituto potrebbe arrivare un nuovo Maurizio di caratura europea, Pochettino. Con l’ex Tottenham i bianconeri potrebbero farsi nuovamente avanti per Christian Eriksen, ora all’Inter.

Juventus, Alex Sandro sul piatto per Eriksen

Difficilmente, però, la dirigenza nerazzurra guidata da Marotta cederebbe uno dei pezzi pregiati della rosa ai rivali bianconeri. Pertanto l’Inter potrebbe avere in serbo, nel caso in cui dovesse arrivare una richiesta dalla juve per Eriksen, una contro-mossa che accontenti tutti. Il club di Zhang potrebbe infatti richiedere Alex Sandro più 10 milioni di euro in cambio della cessione del danese. La valutazione del centrocampista è infatti sui 50 milioni, più alta dunque di quella del terzino sinistro bianconero.

Si tratterebbe in ogni caso, è il caso di ribadirlo, di uno scambio di difficile realizzazione dal momento che l’Inter non vorrebbe mai ‘regalare’ ai propri storici rivali uno dei migliori elementi della squadra.

