Calciomercato Juventus, assalto a Bentancur | Offerta super!

La Juventus non sta vivendo un momento facile e nel frattempo si concentra sul calciomercato. La big prova a strappare Bentancur!

È un periodo complicato per la Juventus, che arriva da tre passi falsi consecutivi e continuando così rischia di riaprire definitivamente la lotta per lo scudetto. Ora il vantaggio dalla seconda in classifica si è ridotto da otto a sette punti, ma potrebbe scendere a sei in caso di vittoria dell’Inter questa sera.

La squadra allenata da Maurizio Sarri deve provare a rialzarsi al più presto e ritrovare il giusto ritmo anche in vista della Champions League, che ripartirà ad agosto e ci sarà subito un impegno importante contro il Lione, con il quale bisogna ribaltare la sconfitta per 1-0 dell’andata.

Calciomercato Juventus, City all’attacco per Bentancur: cessione comunque difficile

In ogni caso, i recenti passi falsi hanno messo tutti i bianconeri in discussione, dall’allenatore fino ai calciatori più promettenti. Un nome cercato dalle big è sicuramente quello di Rodrigo Bentancur, che ieri ha disputato una brutta prestazione e la sua cessione non sembrerebbe impossibile.

Il Manchester City è molto attivo sul mercato dopo la sentenza che ha riportato il club in Champions League e non è escluso un tentativo per l’uruguaiano. La squadra di Pep Guardiola avrà circa 170 milioni di budget ed è possibile che arrivi un’offerta da circa 60 milioni di euro per Bentancur. Il giocatore resta comunque uno dei principali da cui ripartire ma potrebbe comunque esserci la tentazione per la cessione shock.

Il calciatore classe 1997 ha disputato fin qui 35 gare stagionali ed è andato in gol in una sola occasione.