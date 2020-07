Arriva dalla Spagna l’indiscrezione secondo cui con un possibile addio di Antonio Conte all’Inter porterebbe ripercussioni anche su Hakimi

Nonostante le rassicurazioni di Beppe Marotta sul futuro dell’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, il futuro del tecnico continua ad essere in bilico. Un suo possibile addio inoltre potrebbe provocare reazioni importanti anche sul mercato. Dalla Spagna arriva così l’indiscrezione anche su Achraf Hakimi, che ha appena firmato con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, addio Conte: Hakimi inizia già a pentirsi

Il calciomercato dell’Inter per la prossima stagione è partito con il botto, con l’acquisto dal Real Madrid di Achraf Hakimi, giocatore seguito dai migliori club d’Europa. Fondamentale per l’arrivo del calciatore marocchino a Milano è stato Antonio Conte, allenatore con il quale il talento classe 1998 potrebbe essere molto valorizzato. Nelle ultime settimane però la posizione del tecnico nerazzurro è stata più volte messa in discussione e questo potrebbe portare alcune ripercussioni pesanti all’interno della Pinetina.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, il possibile addio di Antonio Conte all’Inter potrebbe portare anche Achraf Hakimi a pentirsi di aver accettato il trasferimento in nerazzurro, visto che il motivo principale per il quale si è convinto ad accettare l’Inter sarebbe proprio il gioco di Conte. Sarà importante poi vedere anche chi potrebbe essere il sostituto sulla panchina e se sarà in grado di valorizzarlo a dovere. Il futuro dell’allenatore dell’Inter dunque diventa sempre più fondamentale anche per le dinamiche di squadra.

