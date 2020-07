Calciomercato, spesa folle e colpi in Serie A | Manchester City scatenato

Il Manchester City è scatenato sul calciomercato dopo aver avuto l’ok per la prossima Champions: Guardiola fa la spesa anche in Serie A!

Si prospettava un futuro negativo per il Manchester City, che era stato condannato a due anni senza Champions League a causa della violazione del fair play finanziario. Nelle ultime ore però è arrivato il ribaltamento della sentenza da parte del TAS di Losanna, che ha accolto il ricorso presentato dal club inglese contro il divieto UEFA.

Il club alla fine è stato condannato ‘solo’ a una multa da 10 milioni di euro e parteciperà alle prossime edizioni della competizione più importante d’Europa. Per questo non ci saranno più le cessioni importanti di cui si parlava, anzi, il club di Premier League è pronto a muoversi sul mercato per ingaggiare nuovi big.

Calciomercato, Manchester City scatenato: nel mirino Alaba, Lautaro, Koulibaly e Ferran Torres

Il Manchester City ora vuole costruire una rosa di all star ed è pronto a strappare tutti i big presenti in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato dal giornalista Luigi Guelpa, infatti, i Citizens vorrebbero ingaggiare ben quattro top player, di cui due presenti in Serie A.

Pep Guardiola potrebbe pescare in casa Napoli, da cui potrebbe arrivare Kalidou Koulibaly che ha un valore di circa 70 milioni di euro. Non è da escludere poi un assalto da circa 90 milioni di euro a Lautaro Martinez dell’Inter. Nel mirino poi potrebbero esserci anche David Alaba (50 milioni) e Ferran Torres (80 milioni), entrambi seguiti anche dalla Serie A.

Il Manchester City dunque è pronto a sorprendere ancora una volta dopo aver avuto il via libera dalla UEFA per la prossima Champions League.