Calciomercato, intreccio in Serie A | Beffa per Juventus e Milan

Mentre le squadre si battagliano in campo, si prevede un intreccio tra bomber in Serie A che potrebbe portare a delle beffe per Juventus e Milan

La Serie A è ripartita da ormai un mese e tanti verdetti sono già decisi con ben sei giornate di anticipo. La classifica parla di una Juventus al primo posto con ben otto punti di vantaggio sulle inseguitrici Inter e Lazio e nove punti sull’Atalanta, che aveva sfiorato il colpaccio a Torino sabato scorso ma Ronaldo al 90′ ha salvato i bianconeri.

Anche i posti per quanto riguarda la Champions League sono ormai decisi, con la Roma che è distante 13 punti dal quarto posto e manca solo la matematica certezza per confermare la mancata partecipazione. Resta ancora aperta la lotta per l’Europa League e un posto per la salvezza, con Brescia e Spal che sembrerebbero ormai spacciate.

Calciomercato, intreccio in Serie A: Dzeko all’Inter può ‘mandare’ Milik alla Roma. Anche Under nella trattativa

Nel frattempo in Serie A tante squadre sono già al lavoro sul calciomercato da ormai diverse settimane e ci potrebbero essere degli intrecci importanti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare il nome di Edin Dzeko in casa Inter, con la Roma che potrebbe dare il via libera per 15 milioni di euro.

Una sua eventuale cessione, potrebbe aprire a degli scenari importanti. Infatti, senza il bosniaco, i giallorossi potrebbero fiondarsi su Milik del Napoli ma i partenopei vogliono circa 50 milioni. Su di lui c’è anche la Juventus, ma la Roma potrebbe provare a inserire nella trattativa Cengiz Under, che è invece un obiettivo del Milan, per battere la concorrenza.

Se ciò dovesse verificarsi, dunque, l’Inter avrebbe il suo nuovo attaccante mentre Juventus e Milan sarebbero costrette a rinunciare a Milik e Under per virare su altri calciatori.

