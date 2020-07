Calciomercato, colpo in Serie A | Assalto del Barcellona

Il Barcellona continua a guardare in Italia per cercare di rinforzare la rosa blaugrana. Dopo lo scambio Pjanic-Arthur, ecco un nuovo possibile colpo in Serie A!

Non si ferma il Barcellona. Il club blaugrana starebbe ancora pensando a nuovi innesti di assoluto valore per allestire una rosa alquanto competitiva in vista della prossima stagione. E così il presidente Bartomeu, dopo lo scambio con la Juventus Arthur-Pjanic, starebbe pensando ad un nuovo colpo dalla Serie A.

Calciomercato, colpo Zaniolo: assalto del Barcellona

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembrava incerto. Il giovanissimo giocatore della Roma, arrivato dall’Inter nell’operazione Nainggolan, è diventato in poco tempo un punto di riferimento della formazione capitolina. Inoltre, il centrocampista della Nazionale italiana è tornato al gol contro il Brescia dopo tanti mesi fuori dal campo a causa di un grave infortunio al ginocchio.

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Barcellona avrebbe messo sul piatto un’offerta da 35 milioni di euro per Zaniolo, con i giallorossi che lo valutavano sui 45. Oggi invece, la Roma non dovrebbe scendere sotto ai 70 con un exploit in poco tempo del giovane jolly giallorosso, che può essere impiegato in diverse posizioni dal centrocampo in su.

