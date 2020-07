Il grande colpo sulle corsie esterne della Juventus potrebbe arrivare grazie a Theo Hernandez: ecco tutti i dettagli sull’intreccio di mercato.

Anche nella partita del ‘San Paolo’ di ieri sera, Theo Hernandez è stato fra i protagonisti. L’esterno francese ha totalizzato sette reti e quattro assist in questa stagione, candidandosi a pieno titolo come il miglior giocatore del Milan quest’anno. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dal capoluogo lombardo. Le prestazioni di Theo hanno suscitato l’interesse dei maggiori club europei e potrebbero fornire un assist alla Juventus. Anche i bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un rinforzo di qualità per gli esterni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter | Idea folle

Calciomercato Juventus, City su Theo Hernandez | Si libera Mendy!

Il mercato della Juventus potrebbe subire un cambio di rotta a causa di Theo Hernandez. I bianconeri, infatti, vogliono rinforzare le fasce e allungare la rosa sugli esterni: tanti sono i nomi associati ai torinesi, fra i quali anche Emerson Palmieri e Gosens. Il destino dell’esterno rossonero, però, potrebbe far sorgere un’opportunità di mercato alla Juventus. Forte della revoca della sanzione, il Manchester City sembra disposto ad accontentare Guardiola con l’acquisto di Theo Hernandez. A quel punto, Benjamin Mendy non sarebbe più considerato fra gli incedibili dal club inglese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via Dybala | Ecco cifra e destinazione

Il terzino francese classe ’94 è uno dei pupilli di Guardiola e, negli ultimi anni, ha fatto la fortuna dei Citizens. L’arrivo di Theo Hernandez, però, significherebbe minor spazio e minor protagonismo per l’ex Monaco. Uno scenario che non sarebbe gradito da Mendy e che, per questo, porterebbe alla sua cessione. La Juventus, a quel punto, potrebbe trovare nel francese il profilo ideale per la corsia mancina.

Il Manchester City pensa a Theo Hernandez per la prossima stagione: la Juventus è pronta a dare l’assalto a Benjamin Mendy!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rilancio dalla Premier per Lautaro | Offerta shock

Serie A, esce per infortunio | Lascia il campo nel primo tempo!

Calciomercato Milan, scambio con Gattuso | Doppia beffa Juventus!