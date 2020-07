Calciomercato Juventus, via Dybala | Ecco cifra e destinazione

Il futuro di Paulo Dybala resta sempre in bilico. L’attaccante argentino della Juventus potrebbe anche dire addio a sorpresa: c’è l’assalto!

Saranno mesi davvero incandescenti anche per quanto riguarda la sessione di calciomercato. Tante le trattative durante questo periodo di calcio giocato post-pandemia: la Juventus dovrà così lavorare al meglio per allestire una rosa ancor più competitiva. Il futuro di Paulo Dybala resta molto incerto tra un possibile rinnovo o una cessione eccellente.

Calciomercato Juventus, colpo Dybala-PSG

Proprio su quest’argomento è intervenuto in esclusiva alla trasmissione di Calciomercato.it il giornalista di RaiSport, Paolo Paganini, che ha svelato: “Parlando con Paratici so che Dybala sta trattando il rinnovo: la Juventus è molto ottimista. Ma sulle sue tracce ci sarebbero tante sirene di mercato, tra cui il PSG in primis. In caso di offerta vantaggiosa, l’argentino potrebbe dire anche addio”.

Il talentuoso giocatore bianconero starebbe così trattando il rinnovo con il club bianconero, ma in caso di offerta importante, pari a 80 milioni, la stessa dirigenza tratterebbe la cessione. Il PSG è da sempre molto interessato all’attaccante argentino per cercare di rinforzare il reparto offensivo del club francese.

Il ds del PSG, Leonardo, proverà in tutti i modi ad arrivare al bianconero, ma non sarà facile convincere la Juve.

