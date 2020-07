Calciomercato Inter, rilancio dalla Premier per Lautaro | Offerta shock

Dopo le prestazioni opache nell’ultimo periodo con la maglia dell’Inter, il futuro di Lautaro Martinez è sempre in bilico: c’è l’assalto del top club inglese!

L’obiettivo numero uno del Barcellona è da sempre Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter starebbe pensando al suo futuro con lo stesso presidente del club blaugrana, Bartomeu, che ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente “TV3“: “La trattativa al momento è in un fase di stallo. Con l’Inter ci siamo sentiti diverse settimane fa”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scelta a sorpresa per il post Ibrahimovic | Il nuovo nome

Calciomercato Inter, rilancio per Lautaro: c’è anche il City

Il Barcellona continuerà così a non mollare la pista che porta all’attaccante argentino, che non sta vivendo un buon momento di forma. Ci potrebbe essere così un nuovo assalto decisivo con un’offerta da 80 milioni con bonus compresi più la contropartita Junior Firpo. Conte, invece, vorrebbe arrivare a tutti i costi al centrocampista cileno, Arturo Vidal, che conosce molto bene fin dai tempi della Juventus al posto del terzino. Per la fascia mancina la società nerazzurra starebbe così provando a chiudere per il terzino italo-brasiliano del Chelsea, Emerson Palmieri. L’Inter intende colmare così il gap con la Juventus e con le altre big d’Europa tra cessioni eccellenti ed acquisti entusiasmanti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Infine, non va sottovalutata la pista che porta al Manchester City dopo la sentenza del Tas di Losanna. Il club inglese parteciperà alla prossima edizione della Champions League e così potrebbe preparare l’assalto decisivo a Lautaro mettendo sul piatto circa 100 milioni di euro con un mega ingaggio per l’argentino. La preferenza dell’attaccante nerazzurro resta sempre Barcellona per giocare insieme al suo connazionale e amico Lionel Messi.

Nelle prossime settimane si conoscerà ancora meglio il futuro di Lautaro Martinez, diviso tra Inter, Barcellona…e Manchester City.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo per la difesa | Leao pedina di scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Juventus, proposta a sorpresa | Regia di Mendes”