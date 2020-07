Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter | Idea folle

Juventus e Inter potrebbero pensare così ad uno scambio davvero entusiasmante grazie al lavoro di alcuni intermediari: scambio folle in Serie A!

Meno di due settimane e la Serie A terminerà in una stagione indimenticabile anche per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Così le big d’Italia starebbero già pensando a diversi colpi in vista della prossima stagione. Tra le più attive ci sono Juventus e Inter, che hanno già annunciato due innesti di assoluto valore come Arthur e Hakimi. Ma non sarebbe finita qui.

Calciomercato Juventus, scambio Skriniar-Bonucci

Nelle ultime ore alcuni intermediari starebbero al lavoro per uno scambio tra le due compagini italiane davvero molto entusiasmante. Da una parte ci sarebbe Leonardo Bonucci, che sarebbe perfetto per la difesa a tre di Conte dopo l’exploit a Torino proprio sotto la gestione dell’allenatore leccese; dall’altra il centrale Milan Skriniar che potrebbe lasciare il club nerazzurro ed è ritenuto attualmente cedibile dalla dirigenza milanese.

L’operazione sembra al momento davvero impossibile con l’Inter che non andrebbe mai a rinforzare una diretta concorrente. Alcuni intermediari sono sempre molto attivi per provare l’operazione folle tra i due top club italiani.

Juventus e Inter proveranno così nuove soluzioni per allestire rispettivamente rose alquanto super competitive.

