Calciomercato Milan, scambio con Gattuso | Doppia beffa Juventus!

Il Milan potrebbe sfruttare il proprio legame con Gattuso per beffare la Juventus: i rossoneri starebbero lavorando ad uno scambio col Napoli.

La sfida di questa sera al ‘San Paolo’ mette a confronto il presente ed il passato di Gennaro Gattuso. Una partita contro il Milan non sarà mai una partita qualsiasi per l’allenatore calabrese: in rossonero ha dato l’anima e ha vinto tutto quello che si può vincere. In estate Napoli e Milan potrebbero accordarsi per uno scambio che accontenterebbe tutti, lasciando anche la Juventus a bocca asciutta.

Calciomercato Milan, scambio con Gattuso | Milik per Romagnoli!

Il big match di questa sera fra Napoli e Milan potrebbe essere l’inizio di un sodalizio di mercato. Sia i rossoneri che gli azzurri potrebbero perdere due giganti in estate: Ibrahimovic sembra essere all’addio e Koulibaly è pronto a fare il grande salto. I due club potrebbero accordarsi con uno scambio che risolva in un colpo solo diversi problemi. L’ultima idea di Milan e Napoli, infatti, sarebbe quella di intavolare uno scambio fra Arkadiusz Milik e Alessio Romagnoli.

L’attaccante polacco potrebbe prendere il posto di Ibrahimovic nella formazione rossonera che, probabilmente, l’anno prossimo sarà guidata da Rangnick. A sua volta, Romagnoli sarebbe l’erede naturale del centrale senegalese nell’undici di Gattuso. Con questa operazione, poi, le due società riuscirebbero a non rinforzare la Juventus. I bianconeri, infatti, sarebbero interessati da tempo sia a Milik che al centrale rossonero. Lo scambio, in ogni caso, non sembra essere semplice da concretizzare ma il tempo potrebbe essere un buon alleato di Milan e Napoli.

