Calciomercato Juventus, Dzeko nel mirino | Ipotesi di scambio!

La Juventus in cerca di un bomber di razza, il mirino si sposta su Edin Dzeko della Roma. Ipotesi scambio con i giallorossi

Lieve battuta d’arresto per la Juventus, che in casa contro l’Atalanta ha raccolto un solo punto. Ma poco conta dal momento che Lazio e Inter, vere antagoniste di questa stagione, hanno perso terreno da settimane e sembrano ormai fuori dalla corsa scudetto. Per i bianconeri è così tempo di pensare al calciomercato. Per Maurizio Sarri potrebbe arrivare, in estate, un attaccante di razza. Arkadiusz Milik, che il tecnico ha già avuto modo di allenare ed apprezzare al Napoli, costa troppo secondo il parere della dirigenza bianconera, che potrebbe pertanto avere in mente un piano B: Edin Dzeko.

Dzeko-Matuidi, scambio alla pari

L’esperto attaccante della Roma, per caratteristiche, somiglia molto al ventiseienne del Napoli e potrebbe essere un grande colpo per l’attacco della ‘vecchia signora’. L’ex City ha da poco rinnovato il proprio contratto con i capitolini, ma ciò non vieta di pensare ad un possibile addio nel caso di un’importante offerta. La Juventus potrebbe avere la carta giusta per i giallorossi: Blaise Matuidi. Il francese, come il bosniaco, ha una valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro. Sarri e la dirigenza juventina sarebbero disposti al sacrificio per accogliere in rosa un attaccante di spessore e qualità come Dzeko.

Lo scambio accontenterebbe di certo anche la Roma, che pur perdendo l’uomo migliore, dal punto di vista realizzativo e non solo, delle recenti annate, si ritroverebbe un centrocampista di primissimo livello per la nuova stagione.

