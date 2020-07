Il Milan incassa le parole di Zlatan Ibrahimovic che con ogni probabilità lascerà Milanello nel calciomercato estivo: nome a sorprese per l’erede dello svedese

Il futuro del Milan passa dall’attacco. Le ultimissime dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic accelerano quella che sarà la ricerca del sostituto dello svedese, in uscita nel calciomercato estivo. Ecco prospettarsi una pista inattesa per l’erede del bomber di Malmoe: ecco il nome.

Calciomercato Milan, idea dall’Argentina: colpo low cost

Appare sempre più lontano da Milano il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha implicitamente ammesso il divorzio con il ‘Diavolo’ a fine stagione. In tal senso Gazidis e Maldini avrebbero posto nel mirino Nahuel Bustos, attaccante del Talleres in scadenza nel giugno 2021. Il talento di Cordoba, nonostante una clausola da 18 milioni di euro, ha una valutazione vicina ai 6 milioni di euro ed in linea con la nuova filosofia di mercato del Milan.

Secondo ‘Olè’, il Talleres affretterebbe la cessione in Europa già nelle prossime settimane per evitare di perdere l’attaccante a zero. Il Milan dunque ci pensa, con l’intermediario Alessandro Lucci che avrebbe già incontrato il club rossonero per discutere del futuro di Bustos. Per il calciatore da registrare anche l’interesse del Siviglia.

In stagione il classe 1998 ha segnato 10 reti, con 4 assist vincenti in 21 presenze complessive.

