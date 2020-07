Calciomercato Inter, pericolo Real per il pilastro | Lo ha chiesto Zidane!

Il Real Madrid, ad un passo dalla vittoria della Liga, ha messo gli occhi su un intoccabile di Conte: Zidane vuole il giocatore dell’Inter.

Da quando è ripartito il campionato spagnolo, dopo l’interruzione per il ‘Covid-19’, il Real Madrid è riuscito a sorpassare il Barcellona e prendersi il primo posto della classifica. I recenti passi falsi del club blaugrana stanno avvicinando le ‘Merengues’ alla vittoria della Liga, la prima per Zinedine Zidane. Il tecnico francese, dopo le tre Champions League consecutive, potrebbe vincere anche il campionato spagnolo. In estate, come regalo per il titolo, ‘Zizou’ avrebbe chiesto a Florentino Perez un giocatore dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Juventus, proposta a sorpresa | Regia di Mendes

Calciomercato Inter, Zidane vuole Skriniar | Si chiude a 65 milioni

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon’, Zidane avrebbe chiesto a Florentino Perez l’acquisto di Skriniar. Il centrale slovacco ha vissuto la sua stagione più difficile all’Inter, probabilmente a causa del passaggio alla difesa a tre imposto da Antonio Conte. I nerazzurri starebbero valutando una sua cessione e avrebbero fissato il prezzo a 65 milioni di euro. La valutazione di Skriniar è alta, ma a Madrid sembrano disposti ad accontentare Marotta: prima, però, devono fare cassa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus al top | ”Altro che Barcellona”

Il Real Madrid si appresta a fare un’importante rivoluzione in estate: gli spagnoli vogliono liberarsi di diversi giocatori, considerati ormai fuori dal progetto, e inserire volti nuovi. Le Merengues vorrebbero acquistare un top player per reparto, in modo da costituire la spina dorsale per i prossimi successi. In difesa Zidane avrebbe indicato il nome di Skriniar. Il tecnico francese preferirebbe lo slovacco perfino a de Ligt e Koulibaly, altri due profili seguiti dal Real. I nerazzurri, quindi, potrebbero subire un vero e proprio assalto per il difensore arrivato dalla Sampdoria.

Le ultime dalla Spagna, Zidane ha scelto Skriniar per la difesa: il Real Madrid prepara l’offerta per l’Inter.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, maxi proposta dal Zidane | Due per Donnarumma

Italia, finale ad Euro 2012 | La rivelazione di Del Bosque

Calciomercato, doccia fredda Ibrahimovic: “Non è il Milan che ho in mente”