Calciomercato Milan, maxi proposta dal Zidane | Due per Donnarumma

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’addio di Donnarumma, direzione Liga spagnola: super offerta e doppio colpo dal Real Madrid

Il Milan non smette di pensare al futuro. Quasi totalmente archiviata l’attuale deludente annata, i fari sono puntati sulla stagione 2020/21 anche e soprattutto in ottica calciomercato. Sempre più in bilico il destino in rossonero di Gianluigi Donnarumma: Zidane pronto alla maxi offerta per portarlo a Madrid.

Calciomercato Milan, Zidane su Donnarumma: idea scambio

Il Milan potrebbe salutare Gianluigi Donnarumma durante l’estate in corso. Il portiere, in scadenza nel 2021, non ha ancora firmato un rinnovo che appare abbastanza lontano. Ecco che in casa Real Madrid il nome dell’estremo difensore classe 1999 potrebbe balzare in cima alla lista di Zidane e Perez. Le ‘Merengues’ potrebbero approfittare del ritorno di fiamma dei rossoneri per Dani Ceballos che, dopo il prestito annuale all’Arsenal, dovrebbe tornare in Spagna.

Secondo quanto riportato dal britannico ‘Express.co.uk’, i rossoneri, così come Valencia, Real Betis e appunto i ‘Gunners‘, avrebbero chiesto il talento spagnolo in prestito. Arteta spinge per la permanenza di Ceballos che appare tuttavia tutt’altro che scontata. Ecco che Zidane arriverebbe a formulare una maxi offerta per convincere il Milan a lasciar partire Donnarumma. La prima pedina sarebbe appunto Ceballos, in prestito.

I ‘Blancos’ però sono destinati a ‘liberarsi’ di Luka Jovic, dopo la deludente stagione. Sul serbo c’è da tempo il ‘Diavolo’ che accoglierebbe un corposo duo per la sola partenza del portiere rossonero.

