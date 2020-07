Italia, finale ad Euro 2012 | La rivelazione di Del Bosque

A dieci anni dalla vittoria del mondiale, il CT della Spagna Vicente Del Bosque ha parlato anche della finale di Euro 2012 contro l’Italia.

L’11 luglio, dal 2010, non è più un giorno qualunque in Spagna. In quella data, infatti, la ‘Roja’ vinse il primo mondiale della sua storia. Nella finale decisa dalla rete di Iniesta, sulla panchina degli iberici sedeva Vicente Del Bosque. Al mondiale del 2010 le ‘Furie rosse’ c’erano arrivati da campioni d’Europa in carica e nel 2012 hanno difeso il titolo proprio contro l’Italia. La Spagna è stata la prima nazionale a vincere due europei consecutivi ed il mondiale in mezzo. L’ex CT iberico ha rivelato un retroscena sulla Nazionale azzurra.

Italia, Del Bosque su Euro 2012 | “Non meritava il 4-0”

In occasione del decennale del mondiale vinto dalla Spagna, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ Vicente Del Bosque. L’ex CT iberico ha ricordato quel momento in questo modo: “Credo che 10 anni da quella serata siano un anniversario da celebrare. La nostra selezione non era mai riuscita a vincere un Mondiale e lo ha fatto in momento storico in cui anche il Paese ne aveva bisogno. Ci rendemmo subito conto dell’impresa che avevamo raggiunto”.

Nella sua intervista esclusiva a ‘Calciomercato.it’, Del Bosque ha ricordato anche la finale di Euro 2012 contro l’Italia. “In quella partita la selezione azzurra ebbe grandi attenuanti e non meritava il 4-0. In finale ci arrivò molto stanca, ebbe un giorno di riposo in meno e perse un giocatore fondamentale come Chiellini ad inizio gara. Noi abbiamo dominato la finale perché siamo cresciuti nel corso della manifestazione, però mi ricordo bene quanto ci mise in difficoltà l’Italia nella gara d’esordio. Riuscimmo a pareggiare il gol di Di Natala miracolosamente, con una bella manovra di David Silva e Fabregas“.

