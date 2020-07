Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Proposta in Serie A

L’Inter di Antonio Conte potrebbe vedere un’operazione di calciomercato in Serie A: il club torna a pensarci

L’Inter, reduce dal 2-2- contro il Verona, continua a programmare la stagione che verrà. Un 2020/21 all’insegna della rivoluzione, con diversi nomi in ottica calciomercato. In tal senso, arriva la proposta in Serie A per il centrocampista: via al possibile ritorno di fiamma.

Calciomercato, asse Lazio-Inter: la proposta dell’agente

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, la Lazio potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane per Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio, già cercato dal club di Lotito in passato, tornerebbe ad essere un nome caldo per la mediana di Simone Inzaghi. La proposta arriva direttamente da Alessandro Lucci, agente dell’ex calciatore della Fiorentina, che ne starebbe parlando con il ds Tare.

Vecino vuole cambiare aria ma a complicare l’eventuale affare sarebbero i costi al momento alti per la società romana. L’Inter chiede infatti 20 milioni di euro per il cartellino del 28enne, in scadenza nel 2022 con il club di Zhang. Il giocatore, inoltre, non vorrebbe rinunciare all’ingaggio percepito in nerazzurro: circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Ecco perchè l’operazione al momento sarebbe decisamente complicata anche se il ds Tare stima Vecino e non esclude l’affare. Sul giocatore dell’Inter è fitta la concorrenza in Premier League: Everton e Tottenham alla finestra.

