Calciomercato Inter, Allegri in nerazzurro | I dettagli!

La stagione dell’Inter sta andando per il verso sbagliato e potrebbe esserci una nuova rivoluzione nelle prossime settimane. Spunta l’ipotesi Allegri!

Dopo aver vissuto un grande inizio di stagione e aver tenuto banco alle squadre più importanti d’Europa, l’Inter è calata notevolmente negli ultimi mesi e ha compromesso un grande campionato di Serie A svolto fino alla metà di febbraio, quando era ancora apertissima la lotta con la Juventus per lo scudetto.

I troppi passi falso hanno portato i nerazzurri addirittura al quarto posto in campionato, scavalcati sia dalla Lazio che dall’Atalanta che hanno speso molto meno nella scorsa sessione di mercato. Gli investimenti notevoli non hanno portato i frutti cercati e per questo a fine stagione potrebbe esserci un nuovo ribaltone.

Calciomercato Inter, Conte si allontana dai nerazzurri: spunta l’ipotesi Allegri

La situazione di Antonio Conte non sembrerebbe più chiara e definita, il tecnico ex Juve è il primo deluso dalle recenti prestazioni e non riesce più a far risollevare la sua squadra. Nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo cambio importante che potrebbe avvenire già a fine stagione.

In caso di addio definitivo, potrebbe spuntare l’ipotesi Max Allegri per la panchina dell’Inter. L’allenatore livornese è uno dei più importanti che non ha ancora una squadra ed è ormai terminato l’anno sabbatico che aveva deciso di prendersi l’estate scorsa.

Allegri è inoltre conosciuto molto bene dall’amministratore delegato Beppe Marotta e anche per questo potrebbe esserci un’accelerata nelle prossime settimane.