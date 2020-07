Calciomercato Juventus ed Inter, futuro Chiesa | Spunta una nuova rivale

Fiorentina, Chiesa piace in Inghilterra: Manchester United e soprattutto Newcastle pronti a duellare con Inter e Juventus.

Considerato come uno dei più interessanti prospetti italiani, Federico Chiesa continua ad essere nel mirino delle big nostrane e non solo. Il giocatore della Fiorentina, su cui Commisso vorrebbe costruire le basi del futuro viola, piace da tempo soprattutto a Juventus ed Inter, che sperano di poterlo acquistare nella prossima sessione di mercato. La richiesta della società toscana è però 70 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina, assalto inglese per Chiesa

Per arrivare a Chiesa la Juventus starebbe pensando di intavolare un clamoroso scambio con la società viola che coinvolga Gonzalo Higuain. Come però riferisce ‘La Nazione’, sarebbe particolarmente vivo l’interesse dall’Inghilterra nei confronti del classe 1997. In particolare Manchester United e soprattutto Newcastle, hanno messo nel mirino il talento italiano.

I ‘Magpies’ sarebbero addirittura pronti a formulare una super offerta che potrebbe far tentennare e non poco la Fiorentina: si parla di una proposta da 60 milioni di euro, anche per scoraggiare le dirette rivali.

La richiesta non è neppure così lontana dalle pretese della dirigenza viola, che sarebbe probabilmente più felice nel cedere il giocatore all’estero piuttosto che in Italia, in particolare ai rivali della Juventus. Molto però dipenderà anche dalla volontà dello stesso calciatore.

