Altro clamoroso retroscena di calciomercato per il futuro di Cristiano Ronaldo. Spunta una nuova pretendente a sorpresa dopo la Juventus!

Il calciomercato regala sempre spunti davvero interessanti sul futuro dei top player in circolazione. Ancora una volta è stata lanciata un’indiscrezione davvero incredibile per quanto riguarda Cristiano Ronaldo con una sorpresa avvincente. Il campione portoghese potrebbe anche dire addio alla compagine bianconera in attesa di offerte decisive.

Calciomercato Juventus, Marsiglia su Cristiano Ronaldo: c’è anche Zidane!

Come riportato dal portale spagnolo “fichajes.net” Mohamed Ayachi Ajroudi è il nuovo proprietario dell’Olympique Marsiglia. Il multimilionario tunisino avrebbe intenzione di rendere grande il club francese con l’obiettivo di vincere la Champions League virando su Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane.

Ai microfoni de “Le Figaro” lo stesso proprietario ha svelato: “Nutro profondo rispetto per Cristiano. Il suo arrivo al Marsiglia? Difficile, ma tutto è possibile. Mi fa emozionare quando sta in campo”. Ajroudi avrebbe così espresso il desiderio di allestire una squadra super competitiva fin da subito per cercare di trionfare in tutte le competizioni.

Una nuova e suggestiva idea per il futuro con le dichiarazioni del numero uno del club francese che aprono a nuovi orizzonti.

